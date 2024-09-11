財政捉襟見肘　英國取消千萬退休人員採暖補貼

中評社香港9月11日電／英國議會下院10日以348票對228票的表決結果駁回一項反對削減冬季採暖補貼的議案，這意味著約1000萬名英國養老金領取者今年冬天將得不到採暖補貼。



數據顯示，削減補助金總共只能節省約15億英鎊，遠不夠彌補財政大臣蕾切爾·里夫斯此前警告的220億英鎊財政虧空。



新華社報導，英國首相基爾·斯塔默在表決前的演講中表示，政府不得不採取不受歡迎的措施推動國家變革。英國就業與養老金大臣利茲·肯德爾隨後也表示，改革冬季採暖補貼是穩定和重建英國經濟的一部分。



此前,英國自由民主黨委託有關機構進行的民意調查顯示，55%的英國退休人員考慮在補助取消後減少今年冬天的採暖。三分之二受訪者表示，由於這一變化，他們將不得不採取額外的節能措施。



伯明翰大學健康與社會政策教授馬丁·鮑威爾對新華社記者表示，政府本可以在其他領域節省資金，不必削減針對老年群體的採暖補助。



利物浦約翰·穆爾斯大學經濟學講師史蒂夫·諾蘭表示，這項政策是為填補財政“黑洞”而匆忙出台的，這一倉促政策暴露其在財政政策上的急功近利。



今年7月，英國政府公共債務達到約2.7萬億英鎊，約佔國內生產總值（GDP）的99.4%。英國全國經濟與社會研究所8月發佈的報告顯示，根據當前政府支出和稅收計劃，預算赤字水平將在未來5年保持在GDP的3%以上，公共債務約為GDP的100%。