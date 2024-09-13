台商答中評：冀更多台胞共享大陸發展機遇

四川橙行文化傳媒有限公司執行董事竺定頡（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月13日電（助理記者 馬一鳴）9月11日，第二屆海峽兩岸暨川台融合電商節線下儀式在成都舉辦。儀式結束後，中評社記者就“台企在川發展情況、為什麼來大陸投資以及對未來有何期待”採訪了幾位台商，他們表示，大陸有廣闊的市場，政府也出台多項政策鼓勵台商落地發展，並期待有更多的台灣同胞來四川發展，投資興業，共享大陸發展機遇。



四川橙行文化傳媒有限公司執行董事竺定頡告訴中評社記者，自己在四川投資了三個領域的企業，包括新能源、文旅以及新媒體。他表示，大陸的市場相較於台灣來講非常大，每一個領域都有能深入耕耘的空間存在。談到在大陸投資的挑戰時，他說：“大陸人口多，優秀的人也多，這意味著我們會和更多優秀的人一起競爭。”同時，他也認為四川的整體氛圍和台灣很像，“我期待能有更多台灣人來這裡投資興業，能夠在這裡有自己的一片天地。”他說。



台寶良品副總經理劉雪燕在成都創業，她說：“我是看著成都發展起來的。”她告訴記者當年在成都創業時，政府給予了她很多幫助，表示在成都創業受到了當地的很多關心。另外，她還告訴記者：“創業者和投資者只要敢來大陸，這就是一個很大的市場。”



中航空旅科技有限公司董事長唐亞蘭講到自己在大陸從事低空旅遊行業，並表示希望通過這個行業能夠和更多兩岸青年接觸，讓青年人認識到這個新興行業。“低空旅遊對國家來說也是一個新興產業，需要更多的不管是資金方或者地方政府的支持。《玫瑰的故事》讓更多青年人瞭解到了低空飛行，希望更多來自兩岸的青年朋友們可以來體會來玩，從玩的過程當中就會發現它不僅可以掙錢，而且是我們未來生活的一部分。”她說。

