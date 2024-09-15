中評鏡頭：成都大運博物館的白熊貓雕塑吸睛

成都大學生運動會博物館（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月15日電（記者 段曉魯）日前，兩岸媒體人參觀成都大學生運動會博物館，瞭解大運會歷史以及文化。



成都大運會博物館整個展陳面積達3300平米，以大運會成功申辦、緊張籌辦和精彩舉辦為主線，收集了各類實物藏品1000餘件、影像及電子文檔資料近8萬件，展現了大運會半個多世紀的輝煌歷史。



走進博物館，白色熊貓雕塑吸引了兩岸媒體人的注意，仔細觀察發現白色熊貓身上有很多簽名，而這些簽名是在2019年1月17日，成都東安湖體育公園主體育場開工奠基時，與會嘉賓在它身上的簽名，並留下了對成都的寄語。成都大運會博物館展陳以大運會成功申辦、緊張籌辦和精彩舉辦為主線，按“時代使命”“責任擔當”和“全球盛會”三個篇章進行布展。博物館內還展示了近幾屆大運會火炬和吉祥物，據講解員介紹，成都大運會的火炬的形狀部分參考了三星堆里出土的人形雕像。



展廳的左邊還有一面紀錄大運會歷史的照片牆，上面展陳了從1959年第一屆大運會到第30屆大運會，每一屆大運會一張經典的開幕式照片，下方還有該屆大運會的會徽。除了成都大運會的真實實物外，博物館還徵集到世界大運會歷史上具有重要價值的獎牌、火炬、吉祥物、圖文音像資料及國際大體聯官員捐贈的包括“瓊波迪瓊獎章”。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

