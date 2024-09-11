中國500強企業結構發生變化　創新因素增多

中評社香港9月11日電／“2024中國企業500強”榜單11日在天津發佈，創新因素增多是其發生結構性變化的顯著特徵。



新華社報導，發佈的報告顯示，先進製造業和現代服務業企業入圍數量持續增加，在500強中的地位更加突出。具體而言，新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備及計算機製造等先進製造業企業入圍數量穩中有增，相關行業企業入圍數量5年來增加18家。



一些企業得到了不錯的排名。例如，動力電池巨頭寧德時代2020年未能入榜，今年排名67位；半導體顯示產品企業京東方同期也未入榜，今年排名154名。



中國企業聯合會特邀副會長王基銘表示，在全球經濟增長乏力的背景下，以中國企業500強為代表的中國大型企業，在保持總體規模穩步增長同時，發展質量和發展動力有新的提升，突出特徵為創新驅動發展更加鞏固，新質生產力加快形成，結構調整持續優化。



上述行業的經濟效益也在穩步提升。其中，工業機械及設備製造行業整體淨利潤增長率在所有行業中高居第一位。製造業和服務業對榜單企業營收總額的貢獻分別為52.19%和46.14%。



“2024中國企業500強”榜單之一的遠東控股集團是一家以智慧能源和智慧城市為主營業務的先進製造業企業，排名上升13名。集團創始人蔣錫培介紹，企業堅持核心材料自主研發、核心產品自主生產，技術創新研發經費持續穩定增長，加速科技成果向現實生產力轉化。



除製造業外，服務業企業表現同樣亮眼，上榜企業165家。其中互聯網服務企業淨增3家，上榜企業數量增至10家，淨利潤佔比高達8.58%，成為僅次於商業銀行的第二大行業。



從行業營業收入來看，500強中的地產與金融企業出現負增長，顯著低於實體企業營收增速。



中共十八大提出實施創新驅動發展戰略，將科技創新擺在國家發展全局核心位置。王基銘介紹，2024中國企業500強共投入研發費用1.81萬億元，同口徑增長14.89%，研發強度創1.90%的新高，企業持有有效專利數、發明專利數分別增長7.66%和19.67%。



發佈的數據還顯示，2024中國企業500強營業收入創下新高，高達110.07萬億元。入圍門檻473.81億元，實現22連升。