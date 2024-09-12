香港一帶一路高峰論壇倡迎金色十年

由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第九屆“一帶一路高峰論壇”開幕（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月12日電（記者 盧哲）為期兩日的第九屆“一帶一路高峰論壇”11日在香港會議展覽中心開幕，約6000名來自“一帶一路”相關國家和地區的政商界領袖，包括約10個國家的官方代表和多名國際商界翹楚及逾100個代表團38家央企參與。出席者共議共建“一帶一路”倡議進入下一個金色十年的發展機遇及具潛力的領域，並展望共建國家和地區未來在投資、商貿、創科、綠色發展等方面有更多元化且更緊密的合作。



自2016年起，香港特區政府每年舉辦論壇，已成為推動香港、內地及海外企業在“一帶一路”項目合作上的最大和最重要的國際商貿投資平台。論壇不單展示香港在共建“一帶一路”擔當重要的功能平台角色，亦為企業及專業服務締造更多商機。據悉，今年論壇進一步強化廣度及深度，以“構建互聯互通、創新及綠色新絲路”為主題，各環節緊扣國家主席習近平去年宣布國家支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，推動香港與共建國家和地區在貿易投資、科技、文化藝術與人才交流等廣泛領域的合作，並推廣香港作為展示“一帶一路”民間交往成果和促進人文交流合作的重要平台。



論壇開幕環節由香港特區行政長官李家超致開幕辭，香港貿發局主席林建岳致歡迎辭。國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑、國務院國有資產監督管理委員會副主任苟坪、國家發展與改革委員會副秘書長肖渭明發表特別致辭。越南常務副總理阮和平及新開發銀行行長迪爾瑪·羅塞夫分別於開幕環節和專題午宴發表主題演講。



行政長官李家超在開幕環節致辭時表示，“一帶一路”倡議啟發了許多國家和經濟體共同分享機遇、發展和文化交流。香港作為國家最開放及最國際化的城市，是實現“一帶一路”倡議願景的關鍵節點。