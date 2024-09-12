丘應樺：強烈譴責美通過港經貿辦認證法案

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月12日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺11日表示，強烈譴責美國眾議院通過所謂的《香港經濟貿易辦事處認證法案》，丘應樺表示，美方無理行為不但造成各方面的不便，亦令兩地經貿受到不需要的干擾，是損人不利己的行為。



為期兩日的第九屆“一帶一路高峰論壇”11日在香港會議展覽中心開幕，約6000名來自“一帶一路”相關國家和地區的政商界領袖，包括約10個國家的官方代表和多名國際商界翹楚及逾100個代表團38家央企參與。丘應樺在出席論壇後會見傳媒時說，我們對美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》表示強烈譴責，此舉完全沒有理由，是高度抹黑香港，在法治和其他方面的指控均沒有足夠證據。香港特區根據基本法第一百五十六條所賦予的權利在外地設置經貿辦，經貿辦亦根據當地法律執行工作，促進與當地政界、商界、智庫在經貿方面的聯繫，並在各方面進行推廣，包括在文化、教育、藝術方面。一直以來，駐美經貿辦因應實際需要執行應有工作。就美國通過法案，我們強烈譴責其無理行為，不但造成各方面的不便，亦令兩地經貿受到不需要的干擾，是損人不利己的行為。



丘應樺說，無論是其法案抑或有關香港營商環境的報告，均突顯其政治目的。而今天有這麼多人出席當日開幕的“一帶一路高峰論壇”，顯示他們對香港的經貿環境充滿信心。“有6000人參與，這不是一個小數目。”丘應樺說，在早前的調查中，近八成美國商會會員表示對香港的法治有信心，亦有近七成會員認為《香港國安法》不會影響其企業運作。目前香港有1200多間美國企業，美國對香港的貿易順差在過去10年達約2700億美元，顯示他們對在港營商和香港的貿易充滿信心。“所以美國政府對香港所有的批評和報告，以及通過法案均是出於政治目的，我們強烈譴責其行為。”