中評鏡頭：一帶一路高峰論壇展覽專區火爆

本屆論壇設有展覽專區，匯聚超過100 家參展商（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月12日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的第九屆“一帶一路高峰論壇”11日在香港會議展覽中心開幕，本屆論壇主題為“構建互聯互通、創新及綠色新絲路”，約6000名來自“一帶一路”相關國家和地區的政商界領袖，包括約10個國家的官方代表和多名國際商界翹楚及逾100個代表團38家央企參與。出席者共議共建“一帶一路”倡議進入下一個金色十年的發展機遇及具潛力的領域，並展望共建國家和地區未來在投資、商貿、創科、綠色發展等方面有更多元化且更緊密的合作。



本屆論壇除了專題分組論壇全面分析熱門議題外，也繼續設有展覽專區，匯聚超過100 家參展商，包括“內地服務貿易專區”、“香港專區”、“全球投資機遇專區”及“創科專區”等。中評社記者在現場看到，不同膚色和語言的參展商們在展覽專區穿梭對談，無論是“硬”技術的創科、建築等的展位，還是“軟”文化的書籍、文創等的主題館，都是“高朋滿座”，場面熱鬧氣氛“火爆”，展商與參觀者對談甚歡，希望能從中找到符合彼此需求的“新朋友”。



據瞭解，本屆大會聯同國家商務部合辦中國（香港）國際服務貿易洽談會，以“中國服務，服務全球”為題， 雲集通訊科技、人工智能、專業服務的龍頭企業代表，剖析中國服務在各個領域的最新發展，推動“一帶一路”沿線之服務創新。商務部也帶來展團，匯聚綠色科技、商務服務及文化貿易範疇的參展商，向全球採購商展示中國服務貿易形象及創新實踐成果，為開拓國際市場搭建務實合作平台。另外，在“香港專區”，展示了香港服務供應商的優越服務及商業優勢；“全球投資機遇專區”展示來自各國的大型投資項目、文化及科技發展和投資機遇，吸引國際投資者和合作夥伴； “創科專區”則展示來自世界各地的參展商提供的高端創新科技、人工智能、數碼技術和解決方案。