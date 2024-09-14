展商答中評：冀在港廣交“一帶一路”新朋友

不同膚色和語言的參展商們在展覽專區穿梭對談（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月14日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第九屆“一帶一路高峰論壇”12日圓滿結束。本屆論壇匯聚逾90位“一帶一路”國家和地區的政商領袖，吸引來自逾70個國家及地區、逾6000名環球業界翹楚參與，探索“一帶一路”下個金色十年的合作機遇。據悉，為期兩日的論壇合共促成25份合作備忘錄，數目創歷屆新高，充分展現香港作為“超級增值人”的優勢，透過資金、知識和資訊交流深化與各國關係，推動人文交流，分享“一帶一路”倡議的機遇與成果。有參與本次論壇的參展商對中評社記者表示，希望通過香港搭建的平台，找到更多合作夥伴和發展機遇，希望通過香港走向“一帶一路”更廣闊的市場。



據統計，本屆“一帶一路高峰論壇”連接全球企業商機，論壇所促成的25份合作備忘錄包括四份政府合作、21份商貿合作的備忘錄；涵蓋香港、中國內地、東盟的印尼、馬來西亞、越南；中東的巴林、科威特、阿聯酋，以及哈薩克斯坦等地的政府機構及企業，進一步加強香港與“一帶一路”國家及地區之間的聯繫。



大會今年繼續舉行商貿配對環節，包括一對一項目對接會及投資項目推介環節，發揮香港優勢促進區內環球投資項目對接，受到企業歡迎。論壇期間展示逾280個投資項目及逾 800場一對一項目對接會。投資項目推介環節聚焦四個重點範疇，包括：能源、天然資源及公用事業；科技及創新；城市發展；運輸及物流基建等。



同時，本屆論壇繼續設有展覽專區，匯聚超過110 家參展商，包括由中國商務部和香港貿發局聯合主辦、以“中國服務 服務全球”為主題內地服務貿易專區，來自北京、天津、山西、上海、山東、湖北、廣東、陝西等地的50多間服務貿易企業參展，集中展示內地綠色環保、文化創意、跨境電商、雲服務、大數據等領域的創新成果。另外，在“香港專區”，展示了香港服務供應商的優越服務及商業優勢；“全球投資機遇專區”展示來自各國的大型投資項目、文化及科技發展和投資機遇，吸引國際投資者和合作夥伴；“創科專區”則展示來自世界各地的參展商提供的高端創新科技、人工智能、數碼技術和解決方案。