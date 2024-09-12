快評：守住在野合作　才能抗擊“綠色恐怖”

中評社快評／民眾黨主席柯文哲陷入司法風暴後，在野是否繼續合作受到挑戰。台灣“立法院”即將在9月中下旬開議，三大重點是人事、法案、總預算。在野能否合作關乎台灣政局走向，如果在野不能合作，會被執政的民進黨吃乾抹淨。



目前為止，在野合作未出現鬆動。其一，國民黨沒有對“柯案”落井下石，在對抗民進黨當局公器私用、黨同伐異上，在野黨同坐一條船、站在同一陣線；其二，國民黨希望藍白60席“立委”（扣除“立法院”正、副院長，國民黨52席＋民眾黨8席）“團進團出”，民眾黨已表態願攜手合作，並強調黨內空前團結，外界見縫插針不會有任何效果。



台灣政局複雜多變，“柯案”牽動兩岸神經。國台辦發言人陳斌華昨天指出，賴清德當局上台以來一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島內大肆製造“綠色恐怖”。其目的是追殺不支持民進黨、不認同“台獨”的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行“台獨”排除障礙。大陸會持續關注相關事態發展。



在野合作在“立法院”上會期取得多項戰果。拆解“國會”多數，分化藍白合作，民進黨當局近期窮盡各種手段。“立法院”新會期在野合作能否持續、甚至更緊密，關係到“立法院”誰佔多數、由誰控制，影響兩岸關係走向。守住在野合作，才能更有效抗擊“綠色恐怖”，別無選擇。