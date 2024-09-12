中評社香港9月12日電／美元靠穩，美國通脹數據支持美聯儲減息0.25厘，降低大幅減息0.5厘的可能性。



據香港電台報導，美元指數在紐約尾市報101.72，升幅近0.1%。歐元兌美元跌近0.1%，較早時報1.1014美元。英鎊兌美元跌約0.3%，報1.3045美元。



美元兌日圓在亞洲時段一度低見140.72日圓，創去年底以來最低水平，其後回穩，在紐約尾市報142.37日圓。