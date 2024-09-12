大熊貓中日聯合繁育30年慶祝活動在日舉行

活動現場。（圖源：中國駐大阪旅遊辦事處供圖） 中評社北京9月12日電／據人民網報道，近日，“慶祝大熊貓中日聯合繁育研究30周年系列活動”在日本和歌山冒險大世界開幕。中國駐大阪總領事館副總領事魏有美、中國駐大阪旅遊辦事處主任馬曉琛、四川航空支店長柳丁意、和歌山縣副知事下宏、冒險大世界園長今津孝二、白浜町副町長愛須康德及兩千餘名熊貓粉絲參加慶祝活動。中國動物園協會、成都大熊貓繁育研究基地也為活動發來了賀信。



中國駐大阪旅遊辦事處在活動現場設立了多個體驗與展示區。參與者可以塗繪製作四川文旅的吉祥物——安逸熊貓玩偶，還可以品嘗熊貓造型的月餅，感受“天涯共此時”的中秋節氛圍。



活動還展出了由四川成都大熊貓繁育研究基地、央視網iPanda熊貓頻道、熊貓工廠聯合打造的花花玩偶、四川成都崇州的國家級非遺道明竹編工藝品（平安扣、瓷胎竹編等）和四川旅遊宣傳册、支付便利化手册等，使日本民衆更多地瞭解熊貓故鄉的風土人情、非遺文化，吸引他們來中國四川，感受四川的美食、美景和生活方式，近距離看到更多不同性格的大熊貓。



熊貓是兩國人民的共同喜愛與珍視的物種。除了體驗及展示區外，現場視頻影像生動再現了中國與日本在大熊貓繁育領域的合作歷程。1994年9月6日，大熊貓“永明”和“蓉浜”從成都大熊貓繁育研究基地遠赴日本和歌山冒險大世界。30年來，“永明”與它的伴侶成功繁育了多只健康的熊貓寶寶，成為中日保護繁育大熊貓合作項目的核心貢獻者，被授予“中日友好特使”的稱號。



自從“永明”等多只“浜家族”大熊貓返回中國後，和歌山的熊貓粉絲們一直掛念著它們的近況。本次活動現場的最大亮點是央視網iPanda熊貓頻道專門為今年活動製作的“永明”及“浜家族”的“中秋團圓”視頻，視頻中不僅能看到生活在成都熊貓基地的“永明”“櫻浜”“桃浜”“雄浜”“幸浜”“永浜”“愛浜”，還出現了生活在唐山動物園的“梅浜”，安徽省宿州野生動物園的“優浜”，以及在廣西柳州動物園的“明浜”。“浜家族”如此壯大是兩國聯合繁育30年來的寶貴成果。視頻中，它們有的在專心啃食竹笋，有的在悠閑玩耍。看到它們健康快樂、充滿活力的樣子，現場的熊貓粉絲們感動不已，很多觀衆都激動地流下了眼淚。

