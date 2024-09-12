孫穎莎晉級WTT澳門冠軍賽八強

9月11日，孫穎莎在比賽中回球。（圖源：新華社記者 張金加 攝） 中評社北京9月12日電／據新華網報導，2024世界乒乓球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽11日展開男、女單打八分之一決賽，中國隊出場的孫穎莎、王曼昱和梁靖崑均晉級八強。



女單方面，王曼昱以3：0戰勝中國澳門隊的朱雨玲。世界排名第一的孫穎莎對陣韓國小將金娜英，同樣以3：0輕鬆勝出。



孫穎莎賽後表示，對比賽結果沒有想太多，只想珍惜場上的每一分，呈現更精彩的比賽。

