﻿囍匯2房4.4萬租出　較舊約升逾兩成

灣仔囍匯有2房單位以4.4萬元租出，較兩年前舊租飈升逾2成。（大公報） 中評社香港9月12日電／專才持續抵港，租盤供不應求，個別地區出現追價搶盤情況，灣仔囍匯有2房單位剛以4.4萬元租出，較叫價搶高1成，對比2年前舊租更大幅飈升逾2成，折合實用呎租撲80元，屬屋苑近年新高。



大公報報導，中原地產高級資深分區營業經理翁梓軒表示，灣仔囍匯2期1座低層G室，實用面積552方呎，屬2房間隔，業主以4萬元放租，同時吸引數名客戶垂青，最終由新租客追價至4.4萬元搶入，較叫價調升10%，實用呎租79.7元，創屋苑近年呎租新高。據悉，單位對上一份租約於2年前簽訂，月租約3.6萬元，新租比舊租調升逾2成。他稱，囍匯第2期的租售放盤向來搶手，因為2期基座自設逾10萬呎商場利東街，鄰近港鐵站，生活配套較佳。據悉，上述新租客從事金融行業，今次出高價承租單位，亦獲業主答允購置部分新家具。業主於2013年以1182萬元買入單位，現享約4.5厘租金回報。



空姐零議價 1.8萬租映灣園



此外，中原地產分行經理曹嘉華表示，東湧映灣園10座低層E室2房戶，實用面積544方呎，享山景，月租叫價1.8萬元，放盤2日零議價租出，實用呎租33.1元。新租客為兩名空姐，業主於2012年8月以382萬元買入單位，租金回報約5.7厘。



中原地產高級分行經理張少聰表示，沙田九肚玖瓏山天瓏閣1座中層D室，實用面積654方呎，2房間隔，叫租2.1萬元，同樣零議價租出，實用呎租32.1元。張少聰指，新租客為同區家庭客，業主於2024年以660萬元購入單位，可享約3.8厘租金回報。