澳門江蘇聯誼會組織多項澳蘇交流品牌活動

圖為澳門江蘇聯誼會成立10周年暨第四屆理監事會就職典禮。（圖源：澳門江蘇聯誼會供圖） 中評社北京9月12日電／據海外網報導，“父親岑展平在澳門回歸祖國時，就擔任了江蘇省政協委員。他常說，江蘇是一個人傑地靈的好地方，是他這個地道澳門人的故鄉。”10日晚舉行的澳門江蘇聯誼會成立10周年暨第四屆理監事會就職典禮上，澳門江蘇聯誼會第四屆理事會理事長岑定賢的發言引發全場共鳴。“直到父親創立了澳門江蘇聯誼會，再到後來我也分別擔任了無錫市和江蘇省政協委員，用自己的雙腳走遍江蘇，感受江蘇悠久的歷史文化、經濟科技發展，以及接觸到江蘇人的熱情和才幹，才終於明白了父親為何如此熱愛江蘇。”岑定賢動情地說。



江蘇省委常委、省委統戰部部長胡廣傑，江蘇省委統戰部常務副部長顧萬峰，澳門中聯辦協調部副部長、一級巡視員吳輝，江蘇省委統戰部一級巡視員李衛華，江蘇省外辦黨組成員、省友協副會長錢文華，澳門特區政府衛生局局長羅奕龍，體育局代局長張子軒，澳門婦女聯合總會監事長容永恩，澳門特區立法會議員黃潔貞，以及澳門江蘇13個地市聯誼分會代表等近400人與會。



胡廣傑致辭表示，澳門江蘇聯誼會自2014年成立十年來，在創會會長岑展平帶領下，始終秉持愛國愛澳愛鄉優良傳統，廣泛團結凝聚旅澳江蘇鄉親和澳門各界人士，堅定擁護“一國兩制”方針，為維護澳門繁榮穩定、促進蘇澳交流合作做出了積極貢獻。特別是近幾年，創新打造“致敬國家豐碑”國情教育活動，持續舉辦“澳蘇大（中）學生陽光成長”文化交流營，精心組織澳門媒體高層訪問團，金融服務、影視文創交流團等參訪江蘇，在澳門青少年愛國主義教育、深化蘇澳交流合作等方面取得明顯成效。



“過去10年，聯誼會從未依賴特區政府資助，單靠會員共同努力和奉獻，以義工形式開展活動。新冠疫情期間，兩百多位會員一周內籌款 36 萬元捐贈江蘇；累計接待江蘇省、市、區級各類參訪團逾500個。”澳門江蘇聯誼會新任會長何嘉慈表示，在新的歷史起點上，聯誼會將繼續肩負促進兩地深入合作的重任，加強與兩地政府、企業和社會組織的溝通交流，繼續舉辦豐富多彩的活動，推動兩地在經濟、文化、教育、科技等領域協作互助，為兩地民眾提供更多交流機會和平台。



“近兩年夏天，我的孩子們也加入‘澳蘇中學生陽光成長文化交流營’到江蘇學習，他們都深深愛上江蘇，要求明年再到江蘇求學。希望澳門和江蘇親人般的情誼一代代傳遞下去，攜手共創澳門、江蘇和祖國的美好未來！”岑定賢說。



據悉，2024年上半年，江蘇與澳門貿易額達到5524萬美元，同比增長28.1%；澳門累計在江蘇投資項目514個，實際使用澳資17.3億美元；江蘇備案在澳門設立投資項目25個，江蘇方協議投資額2579萬美元。此外，連續13年在澳門舉辦江蘇·澳門—葡語國家工商峰會等品牌活動，教育、青少年、文化、旅遊等領域合作交流豐富多彩、成效顯著。