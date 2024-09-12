聯儲減息在即　港樓有望喘定

中評社香港9月12日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，近期大家都在等待美聯儲議息，從鮑威爾的明確地表態中所見，9月減息已經毫無懸念。減息的信號對樓市和經濟既是強心針，也是及時雨，尤其是很多置業者和商家面對持續高息的壓力，這次終於能夠看到希望。



香港樓市由高位回落至今，累積跌幅大約接近三成，到目前似乎仍未企穩。個中原因包括息口持續高企，而且發展商的庫存量太多、急於清貨，再加上經濟的不景氣，亦拖累了很多生意人和投資者。不少人需要沽售物業來填補債務，這些因素都會令到樓價持續受壓。



停止抱怨 拚搏向上



今天，很多人都會問樓價何時才可以喘定，筆者認為，當減息期開始，大家就可以看到這一天。息口回落除了可實際地減輕置業者，甚至是發展商的負擔，同時亦可以令市民對於資產的信心逐步回復，到時業主就不用爭先恐後去出貨，經濟亦有機會從谷底反彈，亦減少了樓市的負面因素。



經濟復原需時，但大家也不要忽視香港這幾年輸入人才的成效。人才對於香港的貢獻逐漸起到很大作用。更重要的是，港人不要繼續抱怨，積極發揮自身拚搏的奮鬥精神。這樣，香港才有機會好起來。



早前，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍提到，香港要“識變、應變、求變”。“識變”即是懂不懂得變，指能順應環境變化，作出必要調整，以維持正常運作的能力。“應變”即有沒有能力去變，指能夠迅速反應並做出適當的回應，以應對突發或變化的情況。“求變”即是否願意去變，指主動識別問題或機會，並主動採取行動去解決問題或把握機會。



筆者相信，港人絕對懂得如何作出改變，來應付面前的困難，並且不被周圍的負面聲音所影響。樓市也是一樣，每次回落的時候，都有港人認為樓市已死，但每次最終都會克服困難，從低位反彈。目前樓市已接近這次低潮期的谷底，當減息出現，跌市亦會隨之而終結。