中評鏡頭：進茶館品成都小吃　賞川劇變臉

順興老茶館內陳設韵味十足（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月13日電（助理記者 馬一鳴）成都，是一座可以慢下來的城市。日落黃昏時，不妨邁入順興老茶館，吃一口地地道道的特色小吃，欣賞一場讓無數遊客拍案叫絕的川劇變臉，茶館的一道門便可以將都市喧囂隔絕在外，僅有美食和好戲與你相伴。9月11日晚，兩岸媒體人在順興茶館品嘗成都小吃，觀賞川劇變臉，感受“慢下來”的成都夜晚。



成都茶館眾多，而在順興，卻有別具一格的川劇風采。踏入順興茶館的一瞬間，看到的是青磚黑瓦的明清風韵，作為四川茶館界的天花板，順興老茶館是全國茶館經營者打卡的場所、四川茶館界的標杆企業，同時也是四川業內經營項目較多的五星級茶館，有蓋碗茶、工夫茶、壩壩茶、正宗川菜、成都小吃、川劇變臉、頂燈吐火、文化展覽、茶會講座等特色文化節目。順興茶館具有成都歷代著名茶館茶樓風範，9米層高無柱的開闊大堂、傳統戲台滿足了各種場景需求，在品茶的同時可觀看變臉、滾燈、皮影戲等巴蜀傳統民俗演藝，吃一桌傳統川味，看一出川戲，喝一杯蓋碗茶，品味悠然自得。



在順興茶館，各式各樣的特色小吃讓人目不暇接，作為成都小吃中的一顆明珠，抄手以其獨特的口感和美味的味道在成都受到了廣大食客的喜愛。三大炮是成都的一道傳統小吃，屬於川菜系，主要食材為糯米、紅糖、芝麻、黃豆。由於在拋扔糯米團時，三大炮如“彈丸”一樣，發出“當、當、當”的響聲，分為“鐵炮”，“火炮”，“槍炮”，故名“三大炮”。而誰能想到以辣聞名的成都，做起甜點來也這麼好吃，其中最誘人的當屬紅糖鍋盔，熱騰騰的紅糖漿緩緩流出，咬一口滿嘴甜香……除了這些，還有因思念遠方家人而得名的“傷心涼粉”、讓人一吃就不能停的糖油果子、酸酸辣辣的肥腸粉、色香味俱全的擔擔面……成都小吃會俘獲每一個來到這座城市的人的味蕾。



吃飽喝足後，川劇變臉又會給人再一次的震撼。川劇是中國傳統戲曲劇種之一，流行於四川東中部、重慶及貴州、雲南部分地區。變臉原指戲曲中的情緒化妝，後來指一種瞬間多次變換臉部妝容，是川劇表演的特技之一，也是川劇表演藝術中重要的組成部分，用於揭示劇中人物的內心及思想感情的變化，即把不可見、不可感、抽象的情緒和心理狀態變成可見、可感的具體形象，是揭示劇中人物內心思想感情的一種浪漫主義手法。川劇的變臉絕技讓人匪夷所思：一張臉刹那間可以變幻出十四張之多，令人驚嘆。在順興老茶館，有長達近十分鐘的川劇變臉表演，不僅有傳統臉譜，藝術家們也變出了“熊貓臉譜”、“老虎臉譜”等新穎的臉譜設計，引得台下的看戲人連連稱讚。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

