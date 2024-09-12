美核心CPI升幅超預期　道指急瀉700點

美國核心CPI環比走勢（大公報） 中評社香港9月12日電／美國消費物價指數（CPI）在8月份溫和上升，但由於核心指數升幅較預期大，市場估計聯儲局下周議息會議上將只會減息四分一厘。芝加哥商品交易所聯儲局觀察工具顯示，9月份減息半厘的機會大跌至衹有15%，遠低於數據公布前的34%，而減息四分一厘的機會則由66%急升至85%。受聯儲局未必重手減息半厘的影響，美股早段下跌，道指曾跌逾700點，一度失守四萬點。



大公報報導，美國勞工部公布，8月份CPI按月增長0.2%，符合市場預期，並與7月相同，按年方面則升2.5%，亦符市場預期，且為2021年2月以來最小升幅，主要受汽油價格下跌的影響。不過，扣除較波動的食品和能源後，核心指數按月升0.3%，多於7月份和市場預期的0.2%，並是4個月以來最大升幅。按年方面，升3.2%，幅度雖符預期，但據外電計算顯示，過去三個月的年率化通脹率為2.1%，高於7月份的1.6%。



聯儲局減息半厘機會降低



雖然今次的消費物價指數將不會阻止聯儲局在下周減息，但是，市場相信落重藥減半厘的機會已大減。利率掉期交易顯示，市場已完全消化了9月18日減息四分一厘的預測，而對減息半厘的預期，機會已變得十分低。至於全年計算，聯邦基金利率掉期交易反映出，截至明年1月份，將會一共減息140點子，即等如未來四次會議上，最少有兩次減息半厘。



然而，實際的情況可能亦難以估計，因聯儲局政策官員日前已清楚地表明，他們十分關注勞工市場的疲軟，這方面可能將主導局方的政策討論，和未來數月的利率動向。而事實上，該局在11月和12月份召開會議前，仍有更多數據需要參考。