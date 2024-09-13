中評關注：香山論壇聚焦亞太安全如何維穩

香山論壇高端訪談第一場聚焦亞太安全（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月13日電（記者 郭至君）第十一屆北京香山論壇拉開帷幕，第一場活動就是聚焦亞太安全的高端訪談，中外兩名專家分別從地區格局、南海局勢、域外國家干涉亞太安全等方面發表了自己的見解。



軍科院戰爭研究院專業技術少將研究員聶送來首先談及當前地區和國際發生的五大變化，一是全球和地區的格局正在發生深刻的變化；二是地區和全球的格局力量的對比在發生深刻的變化，東升西降的趨勢沒有改變，但西強中弱的總體態勢還沒有改變；三是全球治理體系發生深刻的變化，面臨很多的安全問題，需要建立更加公正合理的新秩序；四是科技發展的變化，人類對世界的認知正在不斷突破邊界和底線；五是國際的政治思想發生了很大的變化，一方面有正面的全球化，也有保護主義、極端主義、民粹主義的思潮。



對於亞太安全，聶送來個人認為應該全面、客觀、辯證地來看這個形勢，不能過於悲觀也不要掩耳盜鈴。總體來講一方面，亞太地區保持了和平穩定和繁榮的基本態勢，求和平、促發展、謀合作是大家的共同願望。另外，亞太地區儘管有矛盾有分歧，但是和世界其他地區相比，我們是和平發展的高地，是重要的經濟增長板塊。亞太國家之間的合作交流一體化的程度在逐漸加深，應該說是機遇和挑戰並存，有喜也有憂，但喜大於憂。



聶送來也表示，“中國的和平發展是影響世界格局變化的一個最重要的變量之一，中國的和平發展是維護亞太地區和平穩定的一個重要砝碼，是應對亞太不確定性的最大確定性因素。習主席曾說過，中國的力量每增加一分，地區和世界和平的希望就多一分，對此我充滿信心，很有底氣。”

