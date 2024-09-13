香山論壇談台獨 美：不支持；中：關上大門

北京香山論壇上的中美關係高端訪談（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月13日電（記者 郭至君）在當前國際關係的背景下，中美關係是各類國際安全防務論壇的焦點，在第十一屆北京香山論壇上，討論中美兩國關係的高端對話現場人頭濟濟，中外嘉賓“爆滿”。



首先談到的就是非常敏感的台灣問題，美國前助理國務卿幫辦華自強（Rick Waters）表示，美中在台灣問題上有由來已久的分歧，現有框架不足以滿足雙方需求，但本地區有著和平與穩定，所以具體的政策措施非常重要。美國的台灣政策以幾個歷史文件為基礎，整個框架沒有改變，但台灣的政治生態和兩岸的分歧越來越大，這是不利於穩定的。拜登政府已經表示過，美國不支持台灣獨立，也不將台灣當成談判的籌碼，雙方只是有著活躍的非官方關係。



復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，如何定義“競爭”直接決定如何處理兩國關係，美國對中國“競爭”的說法，實際上是在圍堵，打壓遏制中國，美國的政策精英對華定義就是對手。拜登總統對習近平主席說不支持台灣獨立，但實際做法和說法相悖，中美雙方在台海問題上的基礎理解應該是基於三個公報，強調“一個中國”原則，和平解決台灣問題，但最近幾年來，我們看到美方已經同中國在台海問題上的目標越來越遠，越來越傾向於鼓勵台灣“獨立”，打“台灣牌”越來越多，因此，中方也得採取必要的行動對策。



吳心伯也說，台海問題不是戰術問題，而需要政治智慧，戰略決策。他認為基於當前現狀需要三步：首先、關上“台獨”的大門；第二、三方想辦法共同創造一個有利解決問題的環境以和平解決台灣問題；第三、這個問題的最終解決應是兩岸直接進行談判，而不是有美方直接參與。吳心伯也擔心，目前三方都在為最壞的打算做準備。

