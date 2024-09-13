香山論壇：中烏專家討論俄烏衝突如何能解

歐洲安全成為今年香山論壇上聚焦的議題之一（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月13日電（記者 郭至君）已經持續了兩年半的俄烏衝突遲遲看不到解決的曙光，雙方分歧明顯。在第十一屆北京香山論壇的“高端訪談：歐洲安全”環節中，俄烏衝突如何解決成為了最重點的議題之一。



北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，俄烏戰爭的背景是美國，北約，俄羅斯之間的競爭，但什麼時候能夠找到轉折點？當事方必須要在軍事和政治解決手段之間找到一個平衡。國際社會對此的共識是，無人希望看到衝突局勢進一步升級或者擴散，當前戰爭形勢對歐洲來說已經非常糟糕，有非常大的風險。如果只看現在的局勢，解決這個問題的必要條件還沒有具備，俄烏雙方的目標，不僅包括領土要求，還有政治合法性的問題，還有很大距離，目前還沒有看到政治和外交解決的空間，但國際社會的任何參與方都應該盡力提供條件。



崔洪建也說，中方理解烏克蘭朋友的安全保障需求，但我們不應該忘記，俄羅斯也同樣希望從北約和美國那裡得到安全保障。當前，越來越多的國家有不安全感，進而通過軍事渠道來保障自己的安全，我們需要找到平衡來解決這樣的國際安全危機。“烏克蘭的政治目標應該得到尊重，結構性的問題也值得我們思考，歐洲國家和人民也應該從當中吸取教訓，建立一個可持續的安全框架。”他表示。



崔洪建也強調，中國在這個問題上不會簡單地選邊站隊，中國在負責任地做出自己的努力，例如六點倡議和三個原則——戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。中國希望找到一種公正的方案來解決問題，我們不尋求自己的私利而是要維護地區國家和國際社會的共同利益。



烏克蘭前第一副外長亞歷山大查理說，現在衹有一個可能性才能結束戰爭，那就是先結束俄烏之間的敵對狀態，劃定停火線。烏方當然希望戰爭能夠結束，所以需要在戰場上展示力量，但是他仍然認為外交的手段非常重要。“我們認為中國應該維護自己的利益，這場戰爭也影響了中國的戰略利益，希望中國能夠幫助結束烏克蘭戰爭，此前，澤連斯基總統在與習近平主席通話時也提到了六點倡議。前段時間我們兩國的外長會晤非常重要，期待澤連斯基總統能夠和習主席有直接交流，我們也歡迎中國和俄羅斯參與烏克蘭和平峰會。”

