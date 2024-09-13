香山論壇談全球安全倡議：貢獻中國智慧

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵）第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。12日上午，在“高端訪談·全球視界”環節，外交學院院長王帆、斯里蘭卡前海軍司令賈亞納特·科隆巴哥圍繞“全球安全倡議”議題分享觀點。



2022年4月，習近平主席在博鰲亞洲論壇上首次提出全球安全倡議，這一重大倡議明確回答了“世界需要什麼樣的安全理念、各國怎樣實現共同安全”的時代課題，為破解全球安全困境，彌合人類和平赤字，促進世界安危與共貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量。



王帆表示，和平並不等於安全，我們面臨著一系列安全上的挑戰。“面對這樣的複雜挑戰，我們怎麼辦？大國應該扮演什麼樣的角色、發揮什麼樣的作用使我們的社會既和平又安全？”王帆說，2022年習近平總書記提出的全球安全倡議，得到國際社會廣泛響應。在實踐層面，中國一直在按照全球安全倡議的原則，在所有的國際熱點問題中，中國從來不謀取自身所謂“私利”，從不添油加醋，從不利用熱點和危機，而是完全本著公正客觀、尊重現實的態度促進和推動國際熱點問題的和平談判。



科隆巴哥表示，中國的全球安全倡議並非是所謂的“全球野心”，而是真地為了全球安全做貢獻。我們需要一個更和平的世界，但現有系統無法解決當前面臨的一些問題，因此我們應該做出新的努力。全球安全倡議是一個很好的概念和平台，它聚焦全球合作、可持續的共同安全觀，基於規則且尊重聯合國，可以提供一種支持性方案，是全球獲得安全的一個機會。



第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是“共築和平、共享未來”。論壇將安排歡迎晚宴，開幕式，4場全體會議、8場平行分組會議。全體會議議題圍繞“全球南方”國家在國際安全中的作用、健全完善國際安全機制、維護亞太地區和平發展、實現平等有序的世界多極化等進行設置，平行分組會議議題圍繞地區熱點問題、新興技術、軍控、人道主義等進行設置。同時安排專題演講、中外名家對話、閉門研討會等特色活動。

