香山論壇：全球南方國家如何參與全球治理

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵）第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。12日上午，在“高端訪談·全球視界”環節，北京大學國際關係學院教授賈慶國與坦桑尼亞－中國友好促進會秘書長約瑟夫·卡哈瑪，圍繞“全球南方”分享觀點。



“‘全球南方’的聲音正變得越來越響亮，但仍有很長的路要走。”卡哈瑪表示，中國在推動對非關係方面始終走在前列，並與其他“全球南方”國家建立了良好的關係。他指出，自上世紀60年代起，中國就開始在非洲開展援助項目，奠定了中非友誼的基礎。近年來，通過中非合作論壇、金磚國家合作機制、“一帶一路”倡議等平台，中國進一步深化了與非洲及其他南方國家的合作。特別是上周在北京召開的中非合作論壇峰會上，習近平主席提出的十大夥伴行動為中非合作注入了新的活力。



賈慶國強調，雖然“全球南方”國家在許多議題上持有共同立場，但在具體實踐中仍存在分歧。他指出，“全球南方”國家間的政治體制和發展階段各不相同，如何有效管理這些差異，並在此基礎上推動共同利益，是當前面臨的一大挑戰。中國可以在這一進程中發揮建設性作用，通過一系列倡議如“一帶一路”等促進基礎設施共建，從而帶動南方國家的整體發展。隨著“南方”國家實力的增長，其國際影響力也在擴大，這將有助於塑造一個更為均衡的世界秩序。年輕一代成長於一個更加全球化、多元化的世界，他們有機會接觸到來自世界各地的思想和文化，這將使他們成為連接“全球南方”與“北方”的橋梁。



第十一屆北京香山論壇於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是“共築和平、共享未來”。論壇將安排歡迎晚宴，開幕式，4場全體會議、8場平行分組會議。全體會議議題圍繞“全球南方”國家在國際安全中的作用、健全完善國際安全機制、維護亞太地區和平發展、實現平等有序的世界多極化等進行設置，平行分組會議議題圍繞地區熱點問題、新興技術、軍控、人道主義等進行設置。同時安排專題演講、中外名家對話、閉門研討會等特色活動。

