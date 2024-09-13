何雷答中評：解決台灣問題有時間底線

軍事科學院原副院長何雷中將（中評社 海涵攝） 中評社北京9月13日電（記者 海涵）軍事科學院原副院長何雷中將9月12日在第十一屆香山論壇上接受中評社記者採訪，他表示，中美兩軍高層對話，有助於增強戰略互信、避免分歧風險。“來比不來好，見比不見好，談比不談好。”同時，何雷談及台灣問題指出，台灣問題何時解決雖然沒有時間表，但有時間底線，這就是《反分裂國家法》列出的三種情況。



日前，中美兩軍舉行戰區領導通話，就共同關心的問題深入交換意見。何雷就此表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，兩軍關係服從於兩國關係；但從某種意義上講，兩軍關係也是兩國關係的穩定器和壓艙石。因此，要想維持好兩國關係，兩軍關係必須得到改善。



何雷說，習近平主席去年前往舊金山與拜登總統進行了會談，中美關係自此走向止跌企穩的時期，兩軍關係也不斷得到改善。舊金山會晤的一個重要成果就在於兩國元首同意在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。



何雷分析，在不到一年的時間裡，中美兩軍不斷進行對話，關係在不斷演變。去年12月中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗進行視頻通話、今年6月中美防長在香格里拉對話會進行對話、9月10日中美舉行展區領導對話，這些都是落實兩國元首共識的積極行動，也是舊金山願景變成實景的重要舉措。中美兩軍高層對話，有助於增強戰略互信、避免分歧風險。“這是值得歡迎的好事，是一個很好的開端和起點。”何雷說，來比不來好，見比不見好，談比不談好。中國講究誠信，既要觀其言、更要觀其行，不能光說得好聽、更要去落實行動。

