中評現場：兩岸媒體人化身一日熊貓飼養員

中國大熊貓保護研究中心都江堰基地（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月13日電（助理記者 馬一鳴）日前，香港特區行政長官李家超參訪位於四川都江堰市的中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，選定新一對赴港大熊貓。9月12日，兩岸媒體人也來到了都江堰熊貓研究基地，近距離參觀可愛的大熊貓並瞭解它們的生活習性，同時化身國寶的一日飼養員，為它們摔竹子、製作窩窩頭、剪竹葉等。



中國大熊貓保護研究中心是國家林業和草原局直屬事業單位，主要職能是開展大熊貓野外生態與種群動態研究，承擔全國野外大熊貓及其栖息地野生動植物資源調查評估和大熊貓野外種群動態監測；負責大熊貓人工飼養、繁育、遺傳、疾病防控以及相關技術標準和規程的研究與開發，承擔全國大熊貓及其栖息地珍稀野生動物遺傳資源管理及基因庫建設，承擔全國大熊貓譜系管理；開展圈養大熊貓野化培訓與放歸、野外引種工作，開展大熊貓栖息地珍稀野生動植物保護研究，指導和開展大熊貓及其栖息地珍稀野生動物救護工作；協助組織和開展大熊貓國內外合作交流，負責技術指導，開展合作研究，承擔大熊貓國內外合作交流平台建設；推動大熊貓文化建設、科普教育和宣傳工作；開展大熊貓相關科技成果轉化、技術推廣與人才隊伍建設等工作；承擔大熊貓國家公園建設科學技術支撐工作。多年來，在國家林業和草原局的堅強領導下，熊貓中心踐行初心使命、開拓創新、砥礪奮進，在大熊貓保護研究領域取得了突出成就。



據悉，都江堰基地是5.12汶川大地震香港特區政府援建四川的標誌性項目之一，於2011年9月動工建設，2013年7月建成投入使用。基地分為大熊貓救護與檢疫區、大熊貓疾病防控與研究區、大熊貓康復與訓練飼養區、公眾接待與教育區、自然植被區和辦公與後勤服務區等6個區域，主要開展大熊貓野外救護疾病防控研究、隔離檢疫、老齡大熊貓保育、國內外合作交流、公眾保護教育等工作，飼養著大熊貓、小熊貓、黑熊和雉類動物。



換好工作服，兩岸媒體人進入圈養區域，見到了2001年出生的高齡大熊貓，近距離觀看基地飼養員向熊貓投喂食物，在場媒體人紛紛被大熊貓的萌態所感染。接著，一日熊貓飼養員體驗正式開始，首先是摔打竹子，飼養員告訴記者：“圈養條件下為了保護熊貓的牙齒，我們會把竹子摔破再拿給熊貓吃，所以一般圈養熊貓的壽命會長於野生熊貓，壽命最長的一只大熊貓達到了享年38歲。”摔竹子聽起來簡單，但確是一項力氣活，需要將長長的竹子垂直於地面握緊，其中一只手握到最末端，雙腳分開且雙腿彎曲，再使勁摔下去，在摔的同時不能鬆手。



下午，兩岸媒體人體驗了為大熊貓製作窩窩頭和為老年熊貓剪竹葉。中評社記者瞭解到，在人工圈養環境下，喂食窩窩頭以及果蔬，是給大熊貓補充營養和微量元素的最佳方式。所有能吃固態食物的大熊貓都能吃到窩窩頭，它富含纖維、維生素和礦物質，專門為大熊貓配置，可以讓他們保持最佳狀態，這種健康的小吃可以作為竹子以外的補充。

