富權：盧秀燕飛美嫁女或有多重附帶良好效果

中評社香港9月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：盧秀燕飛美嫁女或有多重附帶良好效果。以下為文章內容。



台中市長盧秀燕已經三天沒有公開行程，前日上午的市政會議也由副市長黃國榮主持，而“立法院長”韓國瑜昨日到位於台中市的穀關大道院參加宗教活動，身為地主及作為韓國瑜的“落雨擔遮——死黨（擋）”的盧秀燕也未到場。由於盧秀燕極為勤政，除了是二零二二年動髖關節手術後而曾經請私假之外，從未缺勤，因而引起外界猜測。尤其是在賴清德要為其“二零二八”爭取連任而狠下辣手清除“障礙”，檢調機構先後拘捕偵訊鄭文燦和柯文哲，而台灣地區名嘴也紛紛預測下一個目標就是盧秀燕與侯友宜之際，盧秀燕的“缺勤”，就成為“舉台矚目”的大事。



前日下午，台中市政府對媒體發出通知，指“盧秀燕市長因個人休假，請假六天，九月十八日上班，請假期間職務由黃國榮副市長代理”。然而，盧秀燕這次請假的時長共達十一天，但只是請假六天。原來，是加上周休、中秋的五天假期，休假長達十一天，正好吻合。



不過，鮮於因私請假的盧秀燕，為何這次連同請假加上公假會離開台中市市政事務十一天？假期之長，相當罕見，而台中市政府的新聞稿又未有說明其“個人休假”的原因。原來，盧秀燕這次放長假，是與先生廖述嘉一同前往美國（也有媒體說是法國）參加女兒的婚禮。女婿是美國人，已在台灣工作多年。但早在今年一月，兩家人就在台中市日月千禧酒店低調地舉行婚禮，並未對外公開。此次是因男方在美國辦喜事，盧秀燕特地請假陪同丈夫出席，使得“市長媽媽”嫁女兒的消息隨之曝光。不過，台中市政府仍然不願證實，僅透露市長請假前表示要多陪陪家人，同仁們尊重市長的私人生活空間，沒有多問。



事實上，盧秀燕的這次出國行程相當低調，衹有核心幕僚和幾名資深“立委”知道。市政府表示，尊重市長的私人生活空間，並未對外透露具體的行程。由於盧秀燕向來公私分明，也非常保護家人，因此對於此次的個人行程，市府主管有的閉口不談，有的僅透露市長表示要多陪陪家人。



盧秀燕嫁女，首次當“丈母娘”，這是被支持者暱稱為“媽媽市長”的她的大好事，也是台中市民的喜事。因此，繼雙方家長已經於倆小口子今年初“拉埋天窗”時在台灣地區低調地舉行婚禮之後，再在新郎的家鄉美國補辦婚禮，及作為“丈母娘”的盧秀燕前往美國參與，也是人之常情。



不過，僅僅是出席一場婚禮，即使是自己女兒的婚禮，要用十一天的時間（當然是包括來回旅程），這對於每天都爭分奪秒地“瞓身”於台中市市政事務上的盧秀燕市長來說，未免會有點“奢侈”之感。因此，盧秀燕此次赴美，讓人們有“點止嫁女咁簡單”之感。



其一，是讓人們感到，盧秀燕這次的美國私人旅程，可能是要彌補今年七月下旬因公訪美的不足。實際上，當時盧秀燕在抵達美國西雅圖之際，颱風“格美”襲擊台灣地區，盧秀燕在連忙自費搭機返台，坐鎮指揮台中市的抗風工作，颱風過境之後，盧秀燕再度搭機飛往美國，“鐵人”般地繼續其訪美行程，五天之內折返台美三次，每趟飛行時間超過十小時。雖然在她返台期間，台中市訪台團由副市長黃國榮率領，按照原定計劃繼續行程，但盧秀燕卻因而未能參與這五天的活動。

