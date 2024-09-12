氣候變暖可能使地球高空急流向極地偏移

中評社香港9月12日電／英國科研人員分析約40年來的氣象觀測數據後發現，北太平洋上空的高空急流的位置正在向北極偏移，近10年來尤為明顯。這一現象可能是氣候變暖引發的，將使美國西部、歐洲地中海等地區的極端天氣更加頻繁。



新華社報導，高空急流是環繞地球的幾條強高速氣流帶，由地球自轉和赤道與極地的溫度差異產生，高速搬運熱量和水分，對氣候有著重要影響。它們距地表約9千米到10千米，流向自西向東，像幾條狹長的彎曲飄帶，纏繞在北半球和南半球的副熱帶及中高緯度地區。



氣象模型顯示，隨著全球變暖，兩個半球的高空急流會各自向北極和南極偏移，但由於高空急流的位置界定、數據統計方法等方面存在不確定性，該現象此前尚未得到觀測數據證實。



英國雷丁大學等機構科研人員利用歐洲、日本和美國的4個氣象數據庫，分析1980年至2023年北太平洋上空的風速變化，發現冬季北太平洋高空急流位置存在明顯的向北偏移現象，幅度約為每10年30千米至80千米。相關論文發表在美國學術期刊《地球物理通訊》上。



分析還顯示，根據當前趨勢，如果全球碳排放保持高水平，北太平洋高空急流在冬季的位置到21世紀末將進一步北移，秋季的位置也會受到影響。研究這條高空急流位置的變化，對理解21世紀北半球中緯度地區的氣候有重要意義。