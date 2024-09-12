韓軍：朝射導彈飛行360公里或超大型火箭炮

中評社香港9月12日電／韓聯社報導，朝鮮12日向東部海域發射多枚短程彈道導彈（SRBM），韓軍探測到導彈飛行距離為360多公里，並初步研判朝方發射的可能是超大型多管火箭炮（KN-25）。



據韓國聯合參謀本部（聯參）消息，韓軍當天上午7時10分許發現朝方從平壤一帶向東部海域發射多枚短程彈道導彈。



距離平壤以東方向360公里處有一座屬於咸鏡北道吉州郡管轄的無人島，該島常被用做朝鮮試射短程彈道導彈的靶標。若朝方將發射架瞄準南方發射，射程不僅可覆蓋首爾市、大田市等大城市，還可覆蓋雞龍市、群山市、清州市等軍事設施所在地。



據悉，朝方當天發射三四枚導彈。據日本防衛省觀測到的數據，朝鮮從當天上午7時10分許開始發射導彈，持續約4分鐘，飛行最高高度約為100千米。



韓軍有關人士表示，朝方射彈可能針對韓美日前聯合實施的“雙龍”登陸演習，也可能為了測試將向俄羅斯出口的武器。還有專家指出，朝鮮射彈或為助力中俄聯合軍演。韓國統一研究院朝鮮研究室主任洪珉分析指出，雖然俄羅斯只提及中國參加演習，但不可排除朝鮮參演可能性。朝方射彈有可能是其借中俄聯演之機開展的對美武力示威。



聯參表示，軍方在朝鮮射彈後立刻探測到有關情況並進行追蹤和監視，與美日有關部門緊密共用有關情報，正在綜合分析導彈具體參數。聯參還譴責稱，朝鮮射彈是對韓半島和平穩定構成嚴重威脅的挑釁行為。



這是朝鮮時隔73天再次發射彈道導彈，上一次是在7月1日。當時，朝方聲稱試射攜帶新研製高重量彈頭的戰術彈道導彈，並將在7月內再次試射，但未付諸實施。



有意見指出，朝鮮本月4日至8日向韓方連續五天空飄“垃圾氣球”，當天又發起彈道導彈挑釁，朝方或許重啟復合型挑釁。另有觀點指出，美國大選在即，朝鮮或加大挑釁力度，以刷存在感。