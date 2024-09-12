美北極星黎明任務到達50多年來距地球最遠點

中評社香港9月12日電／美國太空探索技術公司11日表示，該公司“龍”飛船攜“北極星黎明”任務團隊當日到達了距離地球超過1400公里的遠地點，這是自50多年前阿波羅計劃結束以來人類太空旅行到達的最遠位置。



新華社報導，“北極星黎明”任務團隊由4名美國非職業宇航員組成。他們10日搭乘 “龍”飛船從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空，進行為期數日的太空之旅。美國支付服務商“Shift4支付”創始人兼首席執行官艾薩克曼是4名乘員之一，此次任務由艾薩克曼和太空探索技術公司共同出資。



據太空探索技術公司介紹，“龍”飛船攜任務團隊11日進入近地點約190公里、遠地點約1400公里的軌道，並到達距地球超過1400公里的最遠點。“龍”飛船在這一高度完成6次繞地飛行後，進行了脫軌燃燒，切換至近地點約190公里、遠地點約700公里的軌道，為計劃于12日進行的太空行走做準備。同時，“龍”飛船降低了艙內壓力，使艙內環境更接近艙外活動所需的條件。任務團隊中的兩人計劃于12日身穿太空探索技術公司設計的艙外活動太空服，在距離地面約700公里的高度進行首次商業太空行走。



據介紹，任務團隊已展開一系列科學研究和實驗，包括測試飛船與“星鏈”衞星之間的通信，研究太空飛行及太空輻射對人體健康的影響等。