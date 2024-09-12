擁有日本籍的秘魯前總統藤森去世

中評社香港9月12日電／共同社據秘魯媒體報道，1990年就任秘魯總統、指揮武力解決1996年首都利馬日本大使公邸人質事件的阿爾韋托･藤森11日去世，享年86歲。藤森是全球首位就任總統的日裔，他的長女慶子當天在社交平台“X”（原推特）上發文稱：“經過與癌症的長期鬥爭，父親已去世。”



藤森因在任期間的人權侵犯案服刑，歷經特赦釋放和再次入獄，去年12月時隔約5年重新獲釋。藤森在服刑期間因心臟病等多次住院，今年5月宣佈發現舌部惡性腫瘤，6月跌倒造成骨折。



藤森1938年出生在利馬。他的父母是生於現在熊本市的移民，藤森畢業於秘魯國立拉莫利納農業大學，曾任該校校長，1990年就任總統。藤森通過自由化重建處於破產狀態的該國經濟，1992年逮捕左翼游擊組織“光輝道路”最高幹部，致力於改善治安。



連任後的1996年底發生了其他左翼游擊餘黨佔領日本大使公邸的事件。藤森指揮了挖掘地道讓軍方特種部隊突襲進入的行動，於1997年4月事件發生第127天解救出日籍人質等71人。



另一方面，第三次當選後的2000年曝出親信大規模貪腐案，藤森因此下台。藤森在日本開啟實際上的流亡生活，2005年為參加總統選舉入境智利時被拘，2007年被遣返到秘魯。



藤森因在任期間據稱軍方屠殺平民的人權侵犯案被控殺人罪，2010年被判處25年監禁併入獄。



藤森還擁有日本國籍，在智利期間2007年作為國民新黨的比例代表候選人參加了日本參院選舉，但未能當選。