陶文釗新書發布：美國政治保守主義何去何從

中國社會科學院榮譽學部委員、美國研究所研究員陶文釗（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月13日電（實習記者 姜寧）9月10日，中國社會科學院榮譽學部委員、美國研究所研究員陶文釗新著《新政以來美國政治保守主義的演變》發布會在中國社會科學院美國所舉行。來自中國社會科學院美國研究所、北京大學、清華大學、中國人民大學及中國現代國際關係研究院的專家學者對美國政治保守主義的現狀及走向進行討論。



陶文釗認為，總體說來，從上世紀30年代到70年代自由主義主導美國政治，從80年代直到現在是保守主義主導。《新政以來美國政治保守主義的演變》一書系統闡述了新政以來80多年間美國政治保守主義的演變，從三十年代羅伯特•塔夫特參議員反對羅斯福新政；巴里•戈德沃特參議員發表《一個保守派的良心》，1964年作為共和黨總統候選人參選落敗；八十年代里根崛起，並成為最成功的保守主義總統；一直到伊拉克戰爭與新保守主義的衰落；茶黨運動及特朗普與右翼民粹主義的猖獗。



陶文釗指出，共和黨並不總是等於保守主義，民主黨也並不是從一開始就代表自由主義，政黨內部存在著不同的派別和觀點。保守主義與自由主義是認識世界、觀察問題的不同思路和方法，是互相制約的，可以互補的。兩黨的溫和派差別不大，比一個黨內的溫和派與極端派之間的差別小得多。如果兩個黨都是溫和派占優勢，就容易達成妥協，社會就容易達成共識。兩黨的溫和派基本都是建設性的，而極端主義對民主政體與國家社會都體現出明顯的破壞性。



新政和二戰時期，自由主義大行其道，塔夫特是反新政的帶頭人，他也反對羅斯福的《租借法案》，在戰爭末期和戰後對美國參與聯合國等國際組織也有異議。塔夫特曾經三次衝擊共和黨總統候選人提名，均未成功，說明保守派在共和黨內的勢力還相當有限。艾森豪威爾當選總統不是共和黨的勝利，而是他個人的勝利。他不反對新政，保留了新政的各種措施，還加以完善。巴里•戈德沃特雖然1964年競選總統失敗，但他以民粹主義推動保守主義，把保守主義運動推向美國的南部和西南部。

