人大重陽論壇：美歐與中亟需保持交流溝通

美國威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員、美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授克勞斯·拉雷斯（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月13日電（實習記者 姜寧）9月4日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學中美人文交流研究中心所承辦的人大重陽區域國別論壇之美國系列第八場舉行。美國威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員、美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授克勞斯·拉雷斯作題為“美歐與中國的關係：特朗普VS哈里斯”的講座。



克勞斯·拉雷斯首先指出，當前的美歐與中國不如以往，中美歐三方之間互相存在一些對對方的誤解。在中美之間，美國把中國視為主要威脅，擔憂中國會把美國推出太平洋地區，對太平洋勢力版圖造成影響。在應對中國在高科技領域的競爭時，美國首先採取的措施是實施一系列出口限制和制裁政策。從中國的視角出發，美國試圖抑制中國的進步，這一點是中國難以接受的。



而中歐之間不存在大國間的角力，大多數歐洲國家希望與中美雙方同時保持友好關係。歐洲與美國有著更相近的歷史文化與宗教、語言等，因此與美國關係較近，甚至有些是北約國家。同時中國與多數歐洲國家保持著貿易關係，為雙方帶來了實在的利益好處。必須要承認的是，歐洲更依賴美國市場，但也不希望局勢走到必須要“選邊站”的那一步，貿易關係應該是自由平等開放的。總體來看，西方國家對中國經濟政策的變化及其收購活動的關注度顯著增強，這一現象也揭示了雙方在國家安全及經濟利益領域所面臨的緊張關係日益加深。

