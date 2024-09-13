美學者答中評：歐洲謹慎處理對華關係避選邊

美國威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員、美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授克勞斯·拉雷斯（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月13日電（實習記者 姜寧）9月4日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學中美人文交流研究中心所承辦的人大重陽區域國別論壇之美國系列第八場舉行。會後交流討論環節，主講人美國威爾遜中心全球歐洲與基辛格美中關係研究所研究員、美國北卡羅來納大學教堂山分校歷史與國際事務教授克勞斯·拉雷斯在回答中評社記者提問時表示，歐洲對中國的態度並不會因為“美國優先”等美國對外政策的轉向就輕易發生改變，而是保持謹慎態度處理對中關係。



克勞斯·拉雷斯指出，歐洲與美國在文化、宗教和語言上的關係更為親近，以及它們之間具有緊密的政治和軍事聯繫，如北約成員國的身份。同時指出中國與歐洲國家之間存在互利的貿易關係。儘管歐洲與中國有貿易往來，但它們更依賴美國市場，並傾向於在中美之間保持中立，避免選邊站隊。



中評社記者提問，美國當前政治和社會中出現了風向變化，尤其是2016年特朗普上台並且在今年即將參加大選的情況下，提出了對全球化的批評和“美國優先”的口號，這對歐洲的態度又造成了怎樣的影響呢？



克勞斯·拉雷斯回答，歐洲追求戰略自主，並不因特朗普的態度而轉向依賴中國。儘管特朗普與默克爾關係緊張，歐洲依然致力於增強自身經濟和軍事力量，減少對外依賴。歐盟作為全球主要貿易體，正努力實現自給自足，但由於成員國意見不一，決策過程複雜且漫長。歐洲擔憂特朗普再次上台會帶來何種變化，但對此存在不確定性。

