中評鏡頭：都江堰——當美景與智慧碰撞

鄧小平為都江堰題字“造福萬代”（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月13日電（助理記者 馬一鳴）成都平原何以被稱為“天府之國”？都江堰會告訴你答案。作為世界上最偉大的灌溉遺產，都江堰距今已有2200多年歷史，兩千多年來，它一直發揮著防洪灌溉的作用，使成都平原成為“水旱從人、不知饑謹、時無荒年、沃野千里”的天府之國。



都江堰景區位於成都平原西北部的岷江上，緊鄰都江堰市區，素有“城中美景”之稱。景區內著名的都江堰水利工程始建於公元前256年，由蜀郡太守李冰父子組織修建，凝聚著中國古代勞動人民勤勞、勇敢、智慧的結晶。都江堰以其“全世界歷時最悠久、設計最科學、布局最合理、經濟效益最發達、自流灌溉面積最廣”的特點享譽中外，被贊為中國水利工程史上的偉大奇跡，世界水利工程的璀璨明珠，至今灌區已達40餘縣市、面積超過一千萬畝。在中華民族文明史上，都江堰水利工程是與長城比肩而立的偉大工程，是全世界迄今為止唯一留存、仍在使用，以無壩引水、自流灌溉為特徵的一項偉大“生態工程”。



從秦堰樓遠眺，都江堰全景盡在眼中，據悉，毛澤東、鄧小平、江澤民等黨和國家領導人都曾來此觀看都江堰全景。中評社記者瞭解到，我們在這裡所能看到的實際僅僅是整個水利工程的十萬分之一。憑欄遠眺，魚嘴分水堤、飛沙堰、離堆、玉壘關、鬆茂古道、安瀾索橋等盡收眼底，青城群峰盡在肘腋。遺憾的是，秦堰樓於2008年5.12地震時遭損毀，如今我們看到的是按照原址、原貌所恢復重建的。



從秦堰樓向下走，我們會看到二王廟，它是為了紀念古代水利名家李冰父子。廟內珍藏有治水名言和詩人碑刻，極具歷史價值。魚嘴、飛沙堰、寶瓶口是都江堰水利工程的三大核心部分，魚嘴分水堤將岷江分為內江和外江，解決了灌溉和防洪問題；飛沙堰在洪水時排沙並調節水量；寶瓶口則自動控制內江進水量，保證灌溉和排洪的平衡。



參觀完都江堰景區最核心的部分，可以去離堆公園散散步，晚風吹過水流，游人如織，都江堰這個地方，不僅可以豐富我們的水利灌溉知識，也可以是周末閑暇的自在地。



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

