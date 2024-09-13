9月12日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月13日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧12日主持例行記者會並就中非論壇、南海問題、全球貿易等問題答中外記者問，以下是記者會全文：



中新社記者：據報導，李強總理已結束對沙特的訪問。發言人能否介紹此訪相關情況？



毛寧：應沙特王儲兼首相穆罕默德邀請，國務院總理李強於9月10日至11日對沙特進行正式訪問。



訪問期間，李強總理同沙特王儲兼首相穆罕默德舉行會談，共同主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議，同沙特工商界代表進行座談。李強總理表示，中方把發展對沙特關係置於中國外交全局特別是中東外交的優先方向，願同沙方堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高委會機製作用，推動兩國關係實現新的更大發展。雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產供鏈穩定。雙方要辦好“2025中沙文化年”活動，推進人文交流合作，不斷增進兩國人民相互瞭解和友誼。



李強總理鼓勵兩國企業家把握大勢，展現作為，希望沙特企業持續深耕中國市場，更加堅定地在中國投資興業。中國政府將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，做好外資企業服務保障，讓外資企業扎根中國、贏在中國。



在沙特期間，李強總理還會見了海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維，表示中方願同海合會通過中海戰略對話等機制加強政策協調，支持地區國家通過對話協商化解分歧，實現持久睦鄰友好。海方高度讚賞中方在巴勒斯坦等地區問題上堅持公正立場，支持中東地區和平穩定。