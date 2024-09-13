西班牙首相涉華表態　外交部：理性客觀表讚賞

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月13日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧12日在例行記者會上應詢表示，桑切斯首相所談體現了理性客觀的思考，中方表示讚賞。希望歐盟方面更多傾聽理性客觀意見，充分認識中歐在電動汽車領域的互補優勢和合作潛力，展現靈活與誠意，同中方相向而行，通過對話協商妥處經貿摩擦，推動中歐經貿關係健康穩定發展。



有記者提問到，昨天，西班牙首相桑切斯在訪華結束前的記者會上表示，正在重新考慮在歐盟對華電動汽車加稅問題上的立場，並呼籲歐盟全體成員國和歐委會都重新考慮立場，強調歐中之間不應發生貿易戰，而應該達成妥協，尋求解決方案。請問發言人對此有何評論？



毛寧表示，桑切斯首相所談體現了理性客觀的思考，中方表示讚賞。電動汽車產業發展符合中歐共同利益，雙方攜手合作、共迎挑戰，將惠及雙方企業和消費者，助力中歐乃至全球綠色轉型。中方始終秉持最大誠意，積極尋求符合世貿規則、雙方都能接受的解決方案。希望歐盟方面更多傾聽理性客觀意見，充分認識中歐在電動汽車領域的互補優勢和合作潛力，展現靈活與誠意，同中方相向而行，通過對話協商妥處經貿摩擦，推動中歐經貿關係健康穩定發展。



