外交部：中國是開放貿易的重要貢獻者

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月13日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧12日在例行記者會上應詢表示，中國是開放貿易的重要貢獻者。我們一貫堅決反對貿易保護主義，主張普惠包容的經濟全球化，致力於通過貿易促進全球發展，縮小南北差距。



有記者提問到，世界貿易組織近日發布《2024世界貿易報告》，重申貿易對於減少貧困和共同繁榮的重要性，指出保護主義加劇可能會讓縮小貧富差距的進程倒退30年。世貿組織總幹事伊維拉表示，保護主義既不高效，也不划算，更多更好的貿易才能讓更多民眾和地區融入全球經濟的主流。中方對此有何評論？



毛寧表示，我也注意到世貿組織這份報告。報告還指出，保護主義日益加劇，將損害所有經濟體的增長前景，貧困和經濟邊緣化的國家將遭受最沉重的打擊。



中國是開放貿易的重要貢獻者。我們一貫堅決反對貿易保護主義，主張普惠包容的經濟全球化，致力於通過貿易促進全球發展，縮小南北差距。在中非合作論壇北京峰會上，習近平主席提出包括貿易繁榮夥伴行動在內的十大夥伴行動，宣布單方面擴大市場開放，給予非洲最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體。



保護主義沒有前途。世界的繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎上。我們願意同更多“全球南方”國家商談自由貿易安排，通過共建“一帶一路”等務實合作幫助發展中國家改善交通和物流條件，提升參與國際貿易的水平和能力。



