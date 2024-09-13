外交部：中國是推動全球南方發展中堅力量

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月13日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧12日在例行記者會上應詢表示，中國是最大的發展中國家，是“全球南方”的當然一員。中國始終是推動“全球南方”發展振興的中堅力量，我們將繼續以實實在在的合作成果促進“全球南方”國家共同繁榮。



有記者提問到，今天是聯合國南南合作日。在中非合作論壇北京峰會期間，多位非洲領導人將中非合作譽為南南合作的典範。聯合國秘書長古特雷斯在峰會上表示，中非夥伴關係是全球南南合作的主要支柱。在當前形勢下，中國如何看待南南合作？未來如何進一步推動南南合作？



毛寧表示，中國是最大的發展中國家，是“全球南方”的當然一員。非洲是發展中國家最集中的大陸。習近平主席在北京峰會上就中非攜手推進現代化提出了六大主張，得到與會各方廣泛認同，這對引領“全球南方”加快實現現代化、推動世界現代化將產生重大而深遠的影響。



毛寧表示，中國始終是推動“全球南方”發展振興的中堅力量。我們已向160多個國家提供發展援助，同150多個國家攜手共建“一帶一路”，同100多個國家和聯合國等多個國際組織推進全球發展倡議合作，創設“全球發展和南南合作基金”，支持實施了150多個項目。在南南合作中，中國從不附加任何政治條件，始終真心誠意幫助發展中國家提升自主發展能力，我們將繼續以實實在在的合作成果促進“全球南方”國家共同繁榮。



