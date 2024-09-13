9月11日，第九屆兩岸和平發展法學論壇在京舉行。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月13日電（助理記者 李澤璇）9月11日，由中國法學會所屬海峽兩岸關係法學研究會主辦的第九屆兩岸和平發展法學論壇在京舉行。



中國法學會黨組書記王洪祥會見出席論壇的台灣嘉賓。中國法學會副會長兼秘書長、海峽兩岸關係法學研究會會長張鳴起，中央台辦首席法律顧問、法規局局長，海峽兩岸關係法學研究會副會長張萬明，台灣法學研究交流協會理事長潘維大，台灣中華仲裁協會理事長吳永乾出席論壇並在開幕式致辭。



王洪祥在會見中指出，兩岸同胞同屬中華民族。中華民族是世界上偉大的民族，一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，兩岸同胞始終一脈相承、心手相連、守望相助。中國法學會深入貫徹落實習近平法治思想和習近平總書記關於對台工作的重要論述，高度重視兩岸法學交流與合作，舉辦了一系列交流研討活動，為兩岸同胞在交流中交心，交往中增信，促進心靈契合作出積極貢獻。新時代新征程上，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥，希望大家繼續秉持“兩岸一家親”理念，互學互鑒、同心同行，不斷加強法學交流合作，深化兩岸融合發展，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。



張鳴起表示，兩岸和平發展法學論壇自舉辦以來，有效推動兩岸法學法律界人士增進理解互信、加強交流合作。希望兩岸法學法律界同仁堅持一個中國原則，把為兩岸同胞謀福祉作為發展兩岸關係的出發點和落腳點，運用法治方式扎實推進兩岸關係和平發展、融合發展，共享祖國發展進步成果。共同傳承和弘揚中華優秀傳統法律文化，不斷汲取中華法系深厚思想智慧，讓源遠流長的中華法系融入與時俱進的中華法治文明，譜寫人類法治文明的新篇章。要加強團結協作，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出貢獻。

