孟加拉國學生示威活動中625人喪生

中評社香港9月12日電／孟加拉國衛生部表示，該國學生抗議活動已造成 625 人死亡、1萬8380 人受傷。



TRT據《達卡論壇報》網站報導，孟加拉國衛生部高級官員阿克邁勒·侯賽因·阿扎德公布了為參加獨立戰爭的家屬保留公共配額後引發的抗議活動期間的死傷人數。



阿扎德表示，抗議活動已造成 625 人死亡、1萬8380 人受傷。



他說，他們正試圖將傷者從一家醫院轉移到另一家醫院接受治療。



阿扎德稱：“我們最大的努力是培訓員工為未來的任何情況做好準備。我們正在努力提高我們的能力。”



阿扎德透露死傷人數可能會進一步上升。



在決定將國家單位配額分配給參加 1971 年孟加拉國獨立戰爭的軍人子女後，於 7 月中旬開始爆發由學生發起的抗議示威。



據宣布，隨著最高法院七月底降低配額率，抗議活動結束。



在伊斯蘭大會黨及其學生翼被禁止後，示威者再次走上街頭，呼籲為在抗議活動中喪生的示威者伸張“正義”。



在孟加拉國抗議示威活動期間發生的暴力事件中，數百人喪生，數千人被拘留。



在暴力事件不斷增多之際，總理謝赫·哈西娜離開官邸，乘坐軍用直升機前往印度。示威者襲擊了總理官邸。



諾貝爾獎獲得者穆罕默德·尤努斯8月8日宣誓就任臨時政府首席顧問。