中評現場：宋濤會見台灣嘉賓

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在福建福州會見中國國民黨副主席夏立言一行（中評社 袁曉麥攝） 中評社福州9月13日電（記者 袁曉麥）9月12日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在福建福州會見了中國國民黨副主席夏立言等出席2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動的台灣主要嘉賓。



宋濤表示，習近平總書記指出，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。一家人在一起過中秋節，是我們中華民族的習俗，體現的是兩岸中國人對美好家園的眷戀、對親人團圓的期盼。這是烙刻在每個中國人身上的中華文化基因，也是兩岸同胞心心相印、攜手前進、終歸團圓的動力源泉。



宋濤表示，中共二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，為兩岸融合發展提供了廣闊空間。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，與大陸同胞共創中華民族綿長福祉。



夏立言表示，兩岸關係的本質，就是兩岸同胞都是中國人、兩岸一家親。兩岸同胞今日在此相聚，就是借著偉大中華文化風潮，除賞月團圓外，更有為兩岸開太平之意。兩岸共同之處甚多，應該相互欣賞，珍惜和平發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸關係才會不斷正向發展。



王忠銘等與會台胞表示，兩岸一家親，閩台親上親，福州與馬祖同根同源，一脈相連，大家原本就是一家人。隨著兩岸融合發展示範區建設各項政策措施的出台和實施，台胞在大陸的學習、工作、生活各方面都感受到了前所未有的便利與溫暖。感謝大陸方面先行開放福建居民赴馬祖旅遊，期待未來將馬祖打造成為台灣同胞來大陸旅遊的中轉站，更期待兩岸同胞走親走近，兩岸關係和平發展。