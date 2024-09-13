月圓人團圓 宋濤與台胞共度中秋佳節

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席了2024兩岸同胞迎中秋聯誼活動 中評社福州9月13日電（記者 袁曉麥）9月12日晚，中秋佳節前夕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與200餘名兩岸同胞在福建福州齊聚一堂，參加“福滿中秋夜 兩岸一家親”——2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。



本次活動由福州市政府和馬祖縣政府共同主辦，中國國民黨副主席夏立言和馬祖縣長王忠銘、民意代表陳雪生、縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約150位台胞參加。今夜的聯誼活動分為三大部分：第一篇章：兩岸同心·緣聚榕城。第二篇章：聲動閩台·情滿海峽。第三篇章：人月共圓·福佑中華。超過200名海峽兩岸同胞一起欣賞節目演出，同賀中秋。



夜幕降臨，華燈初上，福州的天空被一輪明月照亮，空氣中彌漫著月餅的甜香與桂花的芬芳。在精心籌備的活動現場，一個個特色展區展示著兩岸人民共同的文化根基與血脈相連。現場布置了中秋花燈及悠游馬祖、台胞服務、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示福州融合發展示範區建設成果。隨著宋濤主任及其他嘉賓步入會場，熱烈的掌聲瞬間響起，標誌著這場別開生面的中秋聯歡正式拉開帷幕。



隨後，晚會在一系列豐富多彩的文藝表演中展開，既有福州、馬祖兩地音樂人共同獻唱福州話歌曲《裡山裡外》，也有一對對跨越海峽、甜蜜牽手的兩岸婚姻代表向全場分發喜糖、傳遞甜蜜，更有兩岸嘉賓和來自馬尾、馬祖兩地身穿漢服的小朋友們攜手點亮一盞盞許願燈，共同祈願兩岸美好明天。兩岸青年藝術家和嘉賓們用各自的才藝為觀眾獻上了一場視聽盛宴，特別是由福州市台胞投資企業協會合唱的《惦福州這個號所在》更是將晚會推向了高潮。最後全場大合唱的《相親相愛的一家人》仿佛穿越了海峽，連接起了兩岸人民的心靈。

