快評：香山論壇務實深入　解放軍釋重要訊息

中評社快評／第十一屆北京香山論壇12日－14日在京舉行。昨天首天論壇上，解放軍將領就台海、南海等議題釋放重要訊息；討論中美兩國關係的高端對話現場人頭濟濟，中外嘉賓“爆滿”。



有關台海議題，軍事科學院原副院長何雷中將指出，台灣問題何時解決雖然沒有時間表，但有時間底線，這就是《反分裂國家法》列出的三種情況；美國不要在台灣問題上有任何幻想、任何僥幸心理。



有關南海議題，何雷強調，如果美國在幕後操縱、把各國推到前線，或自己最終走上前線，那麼解放軍“不會永遠有耐心”；中國將粉碎任何外國敵對勢力侵犯主權領土的行為。



何雷表達中方的堅定立場、明確態度，這是說給美國聽的，也是說給台灣聽的，說給菲律賓聽的。中國政府在台灣問題上有“時間底線”，在南海問題上“不會永遠有耐心”，這是提醒、也是警告，有關方面不可誤判形勢、鋌而走險。



本屆論壇共吸引來自100多個國家的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者參會。來自全球的軍隊及防務部門領導人、國際組織和智庫負責人、國內外相關領域知名專家學者，圍繞安全、防務領域熱點議題進行交流研討，務實而深入。



美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯率團與會，規格較去年高。中美軍方在香山論壇上接觸、溝通，對解決未來可能的安全危機至關重要。



“香山紅葉好，霜重色愈濃。”北京香山論壇聚焦當前國際社會面臨的安全挑戰，“共築和平、共享未來”。香山論壇不斷增強傳播力、影響力，將為推動世界和平穩定作出更多積極貢獻。