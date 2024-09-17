中評數據：打擊濫用公屋獲大量好評

圖1 2018至2024年香港社交媒體涉濫用公屋議題的聲量與關注度按年變化對比（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 近兩年來香港社交媒體涉濫用公屋議題的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港9月17日電/房屋議題在寸土寸金的香港向來備受矚目，而公屋這類向低收入階層提供的寶貴公共房屋資源，尤其容易在社交媒體引發關注。針對近年來屢屢爆出的濫用公屋事件，香港特區政府房屋局自2023年以來明顯加強對此類行為的打擊，包括要求住滿十年的公屋租戶每兩年須申報入息、資產，以及向內地機構核查公屋租戶是否在當地擁有物業等。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：特區政府對濫用公屋問題的重視，以及對此提出的有效解決措施，在香港社會收穫大量好評。隨著越來越多濫用公屋的個案被揭發、舉報，公共房屋資源逐漸回流到真正有需要的人手中，公屋一般申請者的平均輪候時間也開始出現下滑趨勢。



如圖1所示，近兩年來，香港社會對濫用公屋議題的討論顯著升溫。結合圖2可知，這主要與2023年初蔡天鳳肢解案背後所揭發的濫用公屋爭議相關。被害者蔡天鳳前家翁鄺球在持有私樓的同時，仍可以公屋戶主身分經由綠表購入居屋單位，此事曝光後在香港輿論場引發大量質疑。香港社交媒體也由此愈加關注濫用公屋的議題，房委會、房協等機構相繼加強對公屋富戶的打擊。今年5月，再出現一宗涉嫌濫用公屋的全城爭議事件，經由本地電視台報導的何伯何太與子女爭產風波，不僅在倫理道德層面飽受輿論批評，不少市民更質疑聲稱持有450萬存款的何伯，卻居住在現任妻子何太名下的公屋，斥責此舉已屬濫用公屋並向房署作出舉報。而特區政府也隨即作出迅速反應，房署署長羅淑佩表示會嚴肅跟進相關事件。

