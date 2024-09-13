習近平主持召開推動黃河流域生態保護座談會

9月12日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話。（圖源：新華社） 中評社北京9月13日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話。他強調，要認真貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，牢牢把握重在保護、要在治理的戰略要求，以進一步全面深化改革為動力，堅持生態優先、綠色發展，堅持量水而行、節水優先，堅持因地制宜、分類施策，堅持統籌謀劃、協同推進，促進全流域生態保護上新台階、綠色轉型有新進展、高質量發展有新成效、人民群眾生活有新改善，開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面。



中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。



座談會上，國家發展改革委主任鄭栅潔、甘肅省委書記胡昌升、陝西省委書記趙一德、河南省委書記樓陽生先後發言，就推動黃河流域生態保護和高質量發展匯報工作情況、提出意見建議。參加座談會的其他省區主要負責同志提交了書面發言。



聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他指出，黨中央提出黃河流域生態保護和高質量發展戰略以來，黃河流域生態環境質量穩步提升，水安全保障能力持續增強，能源糧食安全基礎不斷鞏固，高質量發展亮點不少，黃河流域生態保護和高質量發展站到了更高起點上。同時也要看到，仍有不少難題需要進一步破解。



習近平強調，要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，築牢國家生態安全屏障。更加突出黃河治理的系統性、整體性、協同性，推動構建上下游貫通一體的生態環境治理體系，深入實施重要生態系統保護和修復重大工程，提升流域生態系統穩定性。強化“三北”工程聯防聯治，提升整體效果。加強采煤沉陷區綜合治理，積極探索資源型地區轉型發展新路徑。持續深入打好污染防治攻堅戰，加強重要支流和重點湖庫治理，搞好沿河環湖地區環境基礎設施建設。強化大氣污染綜合治理，加快重點行業超低排放改造，大力推進煤炭清潔高效利用。依法整治“散亂污”企業，有效管控風險源。實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系。健全生態產品價值實現機制。探索建立全流域、市場化、多元化生態保護補償機制。



習近平指出，要實施最嚴格的水資源保護利用制度，提高水資源節約集約利用水平。嚴守水資源開發利用上限，細化以水定城、以水定地、以水定人、以水定產舉措，健全覆蓋全流域的取用水總量控制體系，科學配置干支流水資源。強化地下水水位管控，加大中下游地下水超采漏鬥治理力度。加強飲用水水源地保護。穩步優化調整“八七”分水方案。積極探索和規範推進水權交易，全面推行水資源費改稅。實施節水行動，加快建設節水型社會。

