全港首個商用高效運算服務啟動

創新園持續提供先進的軟硬件設施，包括剛於本月初投入服務的全港首個商業用高效能運算（HPC）服務。（圖源：文匯網） 中評社北京9月13日電／據文匯網報導，本地大學擁有不少科研成果，以往由於找不到合適的中試線和廠房，無法留港生產。科技園公司瞭解到業界所遇到的痛點，積極推動“新型工業化”，以融入國家發展大局，推動香港多元經濟發展。2021年，科技園將工業邨重新定位為“創新園”，現時三個創新園的使用率已高達87%。創新園持續提供先進的軟硬件設施，包括剛於本月初投入服務的全港首個商業用高效能運算（HPC）服務、及即將開幕的元朗微電子中心（MEC）。這些基建必定能帶動先進製造業、微電子產業、以至人工智能等需要高算力的行業發展，與國家之超算策略計劃接軌。



創新製造是完善創科生態圈的重要動力，香港科技園公司旗下的創新園推動科研轉化成實質產業，以融入國家發展大局，為香港成為國際創新科技中心打下堅實的基礎。特區政府早前成立“新型工業發展辦公室”，支援重點企業在港發展、協助製造業升級轉型、扶植初創企業轉化科研。而本港推動新型工業化，最重要的設施莫過於科技園公司管理的創新園。目前創新園已成立五大中心，包括將軍澳先進製造業中心（AMC）及數據技術中心（DT Hub）、大埔醫療用品製造中心（MARS）及精密製造中心（PMC），以及即將開幕的元朗微電子中心（MEC）。



科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示，創新園設施對應新型工業化目標，迄今已見成效，加快了本地科研的轉化，吸引外來投資，促進產學研合作，為經濟轉型和多元化奠下了重要基礎。

