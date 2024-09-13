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香港中秋彩燈會亮燈
http://www.CRNTT.com   2024-09-13 10:37:30


9月12日，觀眾在彩燈會上游覽。（來源：新華網）
　　中評社北京9月13日電／據新華社報導，9月12日，以“國風·港味”為主題的中秋彩燈會在香港維多利亞公園亮燈，迎接中秋節和國慶節。
 


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