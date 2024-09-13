2024中國文化旅遊產業博覽會即將開幕

9月12日，工作人員在國家會展中心（天津）內布展施工。（來源：新華網） 中評社北京9月13日電／據新華社報導，以“體驗新文旅 樂享新生活”為主題的2024中國文化旅遊產業博覽會將於9月13日至16日在天津舉行。



本屆博覽會共設9個展館，包括展示文旅產業產品的戶外裝備館、智慧旅遊館，展示旅遊目的地文旅資源的省市館，以及展示動漫和國風文化的潮玩文化館等，將集中展示文化和旅遊深度融合及新型文化業態發展成果，突出“科技感”和“融合度”，體現文旅融合新趨勢，將有超2000家文化和旅遊企業參展。