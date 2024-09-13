“一帶一路”機遇大　港外貿動能增

內地外貿出口增長不俗，有利香港轉口貿易的表現。（大公報） 中評社香港9月13日電／大公報報導，香港與“一帶一路”共建國家之間貿易總額保持較快增幅，逐步成為出口增長的重要引擎。事實上，隨著香港與“一帶一路”沿線國家及地區簽署更多自貿及投資協議，外貿拉動增長作用進一步擴大，有助強化香港經濟抗逆能力。



中國經濟保持韌性，下半年多項經濟數據持續向好，其中外貿出口繼續成為最大亮點，以美元計價的8月出口及進口貨值分別增長8.7%及0.5%，其中出口增幅比7月加快0.7個百分點，增速為17個月最快，可見中國產品出口競爭力強勁及外部需求受益美歐減息預期升溫。今年首八個月，中國出口及進口分別增長4.6%及2.5%，貿易順差擴大11%至6084億美元。因此，今年中國外貿出口有望跑贏全球，增幅高於世界貿易組織2.6%的預測。在這有利環境之下，背靠內地的香港，外貿出口繼續有運行。



市場空間廣闊 出口續高增長



事實上，內地外貿出口增長不俗，有利香港轉口貿易表現，推動整體外貿出口止跌回升，重現雙位數增幅。今年7月香港出口及進口分別同比增長13.1%及9.9%，其中出口增幅較6月加快2.4個百分點，令今年首七個月出口同比上升12.4%，外需為香港經濟穩步增長提供有力的支持，彌補內需消費動力的不足，預期今年餘下時間，香港出口表現不會太差，這與內地外貿持續向好有密切關係。



值得留意的是，香港外貿出口重拾增長動能，亦與近年特區政府積極拓展及加強包括東盟、中東在內的“一帶一路”共建國家經貿合作有關。根據資料顯示，過去十年，香港與“一帶一路”共建國家的貿易總額平均增長接近10%，可知道“一帶一路”機遇大，成為香港外貿增長的重要引擎及長期向好的關鍵因素。



今年首七個月，香港出口往泰國及越南貨值分別同比勁升30.2%及23.2%，遠高於整體出口增幅。至於香港與中東經貿往來也趨頻繁，貿易總額迅速增長，今年首七個月香港出口往阿聯酋增長8%，可見未來增長空間廣闊。當局計劃在沙特增設經貿辦事處方向正確，深化與中東經貿關係，也為香港加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），推動經貿合作作好準備。



其實，中國持續加力對外投資，特別是“一帶一路”共建國家，成為推動全球化發展重要力量，促進國際經貿合作，實現互利共贏，香港從中可扮演重要角色，在打造成為“一帶一路”投融資中心方面仍需要加把勁，包括在東盟、中亞、中東等市場投入更大資源作出推廣，力吸“一帶一路”共建國家企業使用香港投資平台及金融服務。



港需加力 打造投融資中心



其實，有意在港上市的東盟、中亞企業數目為數不少，例如江西銅業合資企業佳鑫國際，為哈薩克斯坦的鎢礦企業，正籌劃在港上市。若然港股市場氣氛持續改善，將有更多企業來港，發揮香港作為“一帶一路”融資中心的功能。



總而言之，“一帶一路”機遇無限，目前香港與“一帶一路”共建國家簽署自由貿易及投資協定數目持續增加，將進一步激發更大外貿增長動能，支持香港經濟持續穩步增長。