香港逾三成屋苑租金破頂

東湧藍天海岸租金已超越六年前高位。（大公報） 中評社香港9月13日電／大公報報導，特區政府積極引入專才，租賃需求大升，私樓租金節節上揚，部分更搶先破頂。綜觀中原城市租金指數（CRI），從2022年12月低位反彈，不足2年飈逾14%，指數內逾百個成份屋苑，有30%屋苑的租金已超越2018年高位，新界西多達14個，其中東湧藍天海岸受惠於機組人員回歸，租金比6年前巔峰升9.12%。另元朗The YOHO Hub有4房單位剛以4萬元租出，追平元朗分層住宅新高紀錄。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀分析稱，中原城市租金指數（CRI）今年首8個月升6.3%，對比2022年12月108.59點低位，不足2年的時間，累升14.14%。綜觀四大分區，期內新界東及新界西租金分別累漲6.83%及8.39%，升幅比港島及九龍明顯。新界西租金更率先升破2018年8月高峰，比6年前高位升多0.36%。



新界西占14個最標青



CRI指數內117個成份屋苑，有36個屋苑租金已超越2018年8月高位，當中新界西占14個，比例逾30%，其中東湧藍天海岸、映灣園，以及荃灣爵悅庭和荃威花園的租金，對比2018年高位升多約7%以上，其中藍天海岸更升9.12%，該屋苑呎租新近調升至34元。



楊明儀指出，港島及九龍市區租金去年領漲大市，分別升7.74%及9.59%，新界兩區分別只升逾5%，今年卻追落後。通關後陸續有機組人員回歸，令東湧屋苑租金大幅爆升，由於區內缺盤，個別機組人員流入屯門碼頭一帶私樓，帶挈邁亞美海灣今年租金爆升16.4%，最新調整實用呎租28.6元，以3.5%的升幅，打破該屋苑2018年創下的歷史紀錄。



值得留意，私樓租金狂升，個別預算有限的租客轉投二三線屋苑，新界西租金急起直追，青衣美景花園、荃灣爵悅庭及荃威花園今年租金狂升逾10%，其中爵悅庭升幅達14.9%，最新調整呎租撲40元。



新晉私樓租金攀高峰



九龍方面，今年首8個月租金累升6.39%，土瓜灣傲雲峰升幅最顯著，最新調整呎租41.6元，較2018年高位升6.77%。港島租金指數今年來升4.74%，西環泓都受惠內地生租賃需求龐大，最新調整呎租51.9元，增長0.43%，升穿2018年8月高位。



除了傳統大型屋苑外，個別新晉私樓租金亦攀上高峰，中原地產副區域營業經理王勤學表示，入夥近2年的元朗The YOHO Hub租金破頂，單位是1座低層A室4房套單位，實用面積927方呎，以月租4萬元租出，追平同區Grand YOHO於2019年創下的4萬元紀錄，同屬元朗分層單位租金新高，折合實用呎租43.1元。



展望後市，楊明儀說，隨著暑假租賃旺季結束，租金升幅料放緩，但專才計劃將帶來持續需求，料年底CRI挑戰127點水平，直逼2018年8月128.01點歷史高位。