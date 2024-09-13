“一帶一路”高峰論壇一連兩日舉行

“一帶一路高峰論壇”中國國際傳播集團外文出版社展位。（圖源：文匯網） 中評社北京9月13日電／據文匯網轉大公報報導，第9屆“一帶一路高峰論壇”一連兩日在會展中心舉辦，來自各“一帶一路”國家和地區的政商機構和代表，齊聚一堂，探討“一帶一路”下個金色10年的合作機遇。其中，中國國際傳播集團外文出版社以自己的出版書籍和文創產品，講述中國故事，向世界展示中國領導人的治國理政、城市建設、中國敘事表達以及文化發展等。

