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“一帶一路”高峰論壇一連兩日舉行
http://www.CRNTT.com   2024-09-13 11:32:41


“一帶一路高峰論壇”中國國際傳播集團外文出版社展位。（圖源：文匯網）
　　中評社北京9月13日電／據文匯網轉大公報報導，第9屆“一帶一路高峰論壇”一連兩日在會展中心舉辦，來自各“一帶一路”國家和地區的政商機構和代表，齊聚一堂，探討“一帶一路”下個金色10年的合作機遇。其中，中國國際傳播集團外文出版社以自己的出版書籍和文創產品，講述中國故事，向世界展示中國領導人的治國理政、城市建設、中國敘事表達以及文化發展等。
 


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